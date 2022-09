Per il terzo giorno consecutivo in Sardegna non si registrano vittime del coronavirus.

Secondo l’ultimo bollettino regionale, che fa segnare appunto uno zero alla voce decessi, sono 272 i nuovi casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 243 diagnosticati da antigenico. Ieri i contagi erano 201.

Con 1.160 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività si attesta al 23,4%.

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano 7. Quelli in area medica continuano a calare, sono 83, due in meno rispetto a ieri.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 9.552, -112 nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata