Altri tre morti in Sardegna e ulteriori 2.416 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore.

I tamponi per il Covid processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 9.016.

Nove sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), quelli in area medica 170 (dato invariato rispetto a ieri).

Mentre 41.157 sono i casi di isolamento domiciliare (+827).

Le vittime sono un residente nel territorio della ASL di Sassari e 2 residenti nel territorio della ASL di Cagliari. Nel bollettino di oggi diffuso dall’Unità di crisi della Regione non vengono specificate le età.

(Unioneonline/s.s.)

