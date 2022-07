Altri 2.796 contagi si registrano oggi in Sardegna secondo i dati dell’Unità di crisi, tra questi 2.579 sono stati diagnosticati da antigenico. Ieri erano 3.087.

Con 8.924 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività si attesta al 31,3%.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono quattro, ieri erano state cinque. Due donne di 91 e 99 anni residenti nel Nuorese, due uomini di 78 e 84 anni residenti rispettivamente nel Sud Sardegna e nella provincia di Sassari.

Aumentano di 15 unità i pazienti ricoverati in area medica, che sono in totale 170. In intensiva se ne trovano invece 8, uno in meno di ieri.

I sardi positivi al virus e in isolamento domiciliare superano quota 40mila, sono per la precisione 40.330, +967 rispetto al dato di ieri.

