In Sardegna altri 2.411 contagi (in lieve calo) e 5 vittime in 24 ore per l’epidemia di Covid-19.

Con oltre 12.500 tamponi eseguiti, il tasso di positività è al 19%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione giovedì 17 marzo 2022: “In Sardegna si registrano oggi 2411 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1949 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.578 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 337 (+ 3).

26540 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 775 ).

Si registrano 5 decessi: 1 donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 82 e 94 anni, e 1 uomo di 95, residenti nella provincia di Oristano”.

