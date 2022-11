Nelle ultime 24 ore in Sardegna si sono registrati 422 nuovi positivi al coronavirus, mentre non ci sono state ulteriori vittime.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 7 come ieri, quelli in area medica sono 85 (5 meno di ieri).

Infine 7.245 sono i casi di isolamento domiciliare (- 24).

(Unioneonline/s.s.)

