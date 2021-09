Altri 389 casi di positività al Covid-19 in Sardegna. Sono quelli registrati nel bollettino giornaliero diramato dall’unità di crisi regionale mercoledì 1 settembre 2021.

I nuovi contagi sono stati individuati sulla base di 3.842 persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.277 test. Il tasso di positività si attesta dunque al 4,6%.

Nell’ultimo aggiornamento si registrano purtroppo altre tre vittime: si tratta di un uomo e di una donna, di 79 e 94 anni, residenti nella Provincia di Sassari, e di un uomo di 78 anni residente nel Sud Sardegna.

Buone notizie invece sul fronte degli ospedali, osservati speciali in quanto parametro principale per un eventuale cambio di colore dell’Isola, da zona bianca a zona gialla: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24, ovvero 3 in meno rispetto al precedente bollettino. I pazienti ricoverati in area medica sono invece 230, cioè 10 in meno rispetto a ieri.

In calo anche il numero delle persone in quarantena: nell’Isola sono infatti sono 7.281 i casi di isolamento domiciliare (122 in meno rispetto a ieri).

