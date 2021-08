In Sardegna altri 266 nuovi casi di positività al Covid-19.

Nel bollettino diffuso lunedì 16 agosto 2021 viene registrata un’altra vittima: si tratta di un uomo di 78 anni, residente in provincia di Cagliari.

Guardando agli ospedali aumenta di una unità il dato sulle terapie intensive (22 in totale), mentre in area medica si registrano altri sei ricoverati (sono 140 in totale).

Sono invece 170 i pazienti guariti nelle ultime ore.

Dei nuovi casi, 144 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 69 nel Sud Sardegna, 3 in provincia di Oristano, 5 nella provincia di Nuoro, 45 in provincia di Sassari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata