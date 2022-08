Aumentano i contagi da Covid in Sardegna. Sono 1.102 i casi di positività confermati nelle ultime 24 ore, di cui 1.046 da antigenico secondo il bollettino dell’Unità di crisi regionale. Ieri erano 363.

Con 4.174 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività si attesta al 26,4%, in calo rispetto al 29,8% di ieri.

Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

E diminuiscono i pazienti ricoverati: in intensiva se ne trovano 10, uno in meno rispetto a ieri, in area medica 121, tre in meno rispetto all’ultimo bollettino.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 14.552, in calo di 151 nelle ultime 24 ore.

