Raggiunto il picco, anche in Sardegna diminuiscono i nuovi casi settimanali di Covid, -11% dal 13 al 19 luglio rispetto alla settimana precedente rileva la Fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti invece sono ancora in crescita, sono 2.619.

L’incidenza settimanale più alta è nell’Oristanese, l’unica provincia in cui i contagi sono ancora in aumento è quella di Nuoro. Questi i dati: Oristano 1.158 (-9,1%), Nuoro 1.128 (+3,3%), Cagliari 1.095 (-15,4%), Sassari 1.031 (-5,8%), Sud Sardegna 963 (-20,4%).

Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (10,9%) mentre sono sopra la media i posti letto in terapia intensiva (4,9%).

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all’ 8,1% (media Italia 7,7%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose tra le persone immunocompromesse è invece dell’80% (media Italia 58,4%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose tra over 80, ospiti di Rsa e fragili fascia 60-79 è del 4,4% (media Italia 8,3%).

DATI NAZIONALI

Dopo 5 settimane di aumento, inizia l'inversione della curva anche a livello nazionale: nella settimana dal 13 al 19 luglio i nuovi casi di Covid sono stati infatti 631.700 (con una media di 90 mila al giorno), a fronte dei 728.700 della settimana precedente, -13,3%.

Continuano ad aumentare ricoveri (+13%), intensive (+10%) e decessi (+18,9%, 823 contro i 692 della settimana precedente).

Si impennano le somministrazioni della quarta dose di vaccino: +190% in 7 giorni, ma "ancora lontani dal target di 100mila al giorno e con troppe differenze regionali", rileva Gimbe.

Al 20 luglio risultano 1.303.485 di quarte dosi, con una media di 31.686 somministrazioni al giorno (erano 11.000 la scorsa settimana).

