La Sardegna e la Sicilia tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che monitora la situazione Covid in tutti i Paesi Ue.

A pesare sono i dati sui contagi e le ospedalizzazioni di pazienti affetti da coronavirus: nelle due isole maggiori italiane i posti occupati per Covid sono il 4% di quelli disponibili, dato più alto d’Italia, come certificato anche dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

La maggior parte dell'Italia, nelle nuove mappe Ecdc, vira in giallo, mentre restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, e Valle d'Aosta e Piemonte al Nord.

Guardando agli altri Paesi, la Spagna è quasi interamente rosso scuro e rossa è anche la maggior parte del territorio di Grecia e Francia.

