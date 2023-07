Assegnato da Coldiretti Sardegna il premio “Sardo 100% 2023” al Generale Daniel Melis, comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Agroalimentare, all’artista Ambra Pintore e la sportiva Dalia Kaddari. La cerimonia, che si è svolta all’interno dei Sardinia Food Awards, ha celebrato tre importanti figure dell’Isola che hanno rappresentato al meglio, a vario titolo, la Sardegna nel panorama nazionale e internazionale.

L’appuntamento quest’anno è andato in scena al Ros’e Mari Restaurant e ha permesso di premiare anche tantissime aziende di eccellenza socie di Coldiretti, in una kermesse che si ripete da tanti anni. Sul fronte “istituzioni” il premio è andato al Generale di Brigata, Daniel Melis che con la sua attività ha contribuito a dare lustro alla Sardegna e al Made in Italy, difendendo i prodotti sardi e nazionali. Spazio poi a due donne di successo. La prima è Ambra Pintore, l’artista e giornalista che con il suo lavoro ha saputo raccontare la cultura isolana facendo emergere l’eccellenza culturale sarda. La seconda è la 22enne Dalia Kaddari, stella dello sport.

«Con grande orgoglio Coldiretti ha premiato queste eccellenze della Sardegna che hanno dato lustro alla nostra terra grazie alla loro importante attività e lavoro», ha commentato il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. «Il grande livello dei premiati, anche quest’anno, dimostra come la nostra regione sappia farsi riconoscere in campo nazionale e internazionale per la grande qualità che riesce a esprimere in ogni campo», conclude il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba.

(Unioneonline/v.f.)

