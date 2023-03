Controlli a tappeto della Polizia di Stato, in Sardegna e in tutte le altre regioni italiane, per controllare il corretto uso delle cinture e degli altri dispositivi di sicurezza montati sulle auto.

La campagna di prevenzione si chiama “RoadPol Seabelt” e vede gli agenti italiani schierati in prima linea per ridurre – nell’ambito di un’iniziativa che vede coinvolte le polizie stradali degli altri Paesi Ue – il numero delle vittime della strada e degli incidenti.

Durante questa settimana gli agenti della Polizia Stradale saranno dunque presenti su tutte le arterie principali dell’Isola ed effettueranno controlli mirati per verificare, come detto, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta sia da parte dei conducenti che dei passeggeri a bordo dei veicoli, prestando particolare attenzione, in caso di presenza di bambini, all’uso corretto dei seggiolini.

