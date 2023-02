«Siamo felici dell’annuncio relativo al supporto dell’Esercito da parte del Prefetto di Nuoro»: sono le parole degli assessori dell’Agricoltura, Valeria Satta, e della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, pronunciate alla fine della riunione convocata per capire chi, come e quando scenderà in campo per cercare di contrastare, preventivamente, l’invasione delle cavallette che ogni anno devasta il centro Sardegna.

Hanno partecipato tutti gli enti coinvolti: c’erano i rappresentanti delle agenzie Forestas e Laore, della Protezione Civile, della Provincia di Nuoro e i sindaci di Bolotana, Sedilo, Bultei e Dualchi, con le loro compagni barracellari.

A conti fatti, saranno operativi 185 uomini della Regione. A loro si aggiungeranno gli uomini della protezione civile e le squadre dell’Esercito.

Domani l’assessore Satta incontrerà a Nuoro il prefetto Giancarlo Dionisi che ha reso nota la propria disponibilità a dare supporto alle operazioni.

«L’incontro di oggi è stato funzionale a definire le risorse effettivamente in campo», ha detto l’assessore dell’Agricoltura, «non c’è più tempo da perdere».

«È importante», ha aggiunto il collega Porcu, «che le squadre messe in campo dalla Regione siano perfettamente coordinate».

