Non era ancora successo, ma adesso anche la Sardegna può vantare due comuni “Plastic Free”. Si tratta di Castelsardo ed Elmas, che hanno rispettato i cinque criteri necessari per ottenere il riconoscimento: la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, lo svolgimento di attività virtuose dell’ente e la collaborazione con Plastic Free onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Solo 68 i comuni italiani “virtuosi”, a fronte di 360 candidati: saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà il prossimo 11 marzo al Palazzo Re Enzo di Bologna.

«In questa seconda edizione», ha dichiarato il presidente di Plastic Free Luca De Gaetano, «celebriamo l’impegno per l’ambiente e per le future generazioni di ben 68 realtà comunali. Premiare chi è in prima linea concretamente nel creare un mondo migliore è diventato per la nostra onlus una delle priorità. Ringrazio le Amministrazioni sarde per l’importanza del loro impegno per l’ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi».

