Prezzi dei carburanti ancora alle stelle nell’Isola. Mentre in Italia, secondo la rilevazione quotidiana diffusa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), prosegue la discesa degli importi della benzina al litro in modalità self, la Sardegna è la prima regione italiana, seconda solo alla provincia di Bolzano, per gli importi ai distributori della verde, che continua a superare i 2 euro al litro attestandosi a 2,006.

Analoga tariffa in Basilicata, a seguire Liguria e Valle d’Aosta (con 2,005 euro al litro) e Calabria (2,002 euro al litro).

Al momento non è possibile fare previsioni sull’evoluzione delle tariffe nelle prossime settimane, ma con l’arrivo della stagione invernale e una riduzione della forte richiesta di carburante per i viaggi estivi è probabile si allentino ulteriormente le tensioni sui prezzi. Almeno temporaneamente.

