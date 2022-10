Sono circa 150 gli attivisti di “A Foras sa Nato” e di Sardigna Natzione che si sono dati appuntamento per la manifestazione "Mediterraneu liberu" organizzata al poligono dell’Aeronautica militare di Capo Frasca (Arbus) per protestare contro le servitù militari in Sardegna. Sono arrivati alla spicciolata intorno a mezzogiorno e si sono radunati nella frazione di Sant’Antonio di Santadi dove, intorno alle 13,30, hanno tenuto un comizio.

In volo sul paese costiero due elicotteri della Polizia, mentre a terra si sono schierati gli agenti della Questura di Cagliari, supportati dal Reparto Mobile “Sardegna” di Abbasanta e dai Carabinieri del Battaglione “Sardegna” in tenuta antisommossa, per sorvegliare i due ingressi della base tenendo i manifestanti a distanza e impedendo a chiunque di avvicinarsi ai cancelli.

La situazione è tranquilla, senza tensioni.

Le immagini:

© Riproduzione riservata