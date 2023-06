Una proposta di legge per far seppellire padrone e animale insieme, «così che non debbano separarsi, neppure dopo la morte». Ad annunciare l’iniziativa in consiglio regionale è Laura Caddeo, del gruppo “Alleanza Europoa verde, Sinistra, Possibile e Articolo 1”.

«Per tante persone, cani e gatti sono molto più che animali. Sono una parte fondamentale del proprio quotidiano, una compagnia ma anche più di una compagnia: un punto di riferimento», spiega l’esponente dell’opposizione, «il rapporto tra umano e animale è diventato nel tempo molto più stretto e affettivo, viene riconosciuto unanimemente anche grazie a evidenze scientifiche derivate dalla pet therapy».

Da qui l’idea di normare il settore in Sardegna. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi (espressa in dichiarazione scritta), le ceneri dell'animale d'affezione potranno essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.

«Credo sia un provvedimento di assoluto buonsenso, molto atteso da chi ama gli animali».

(Unioneonline/E.Fr.)

