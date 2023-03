Dal 27 marzo scatta la rivoluzione del traffico con la chiusura di via Roma lato portici per l’avvio del cantiere della prima parte della piazza sul mare voluta dal Comune. Da Palazzo Bacaredda arriva il consiglio per la «scelta di percorsi alternativi in modo da limitare, laddove possibile, il transito nelle aree interessate dalle variazioni». Di seguito il dettaglio dei nuovi sensi di marcia, delle strade interdette al traffico e alla sosta.

Il cantiere, stando alle previsioni, sarà aperto per i successivi quattro mesi.

In via Roma nel tratto compreso tra la piazza Amendola e il largo Carlo Felice, è disposta:

- la chiusura alla circolazione veicolare;

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24.

Il transito è consentito:

- ai veicoli per le operazione di carico e scarico;

- ai mezzi di emergenza e soccorso;

- ai residenti muniti di pass per la sosta nei parcheggi riservati;

- ai residenti disabili per la sosta nelle aree riservate;

- alla corriera ecologica.

In piazza Contu:

- la chiusura alla circolazione veicolare;

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24.

In piazza Ingrao nel tratto compreso tra la scalinata della via Regina Margherita e la via Roma:

- la chiusura alla circolazione veicolare;

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata validità 0-24 su ambo i lati.

Sono ordinate inoltre:

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Baylle, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la Via Roma;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Napoli, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la Via Roma;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Barcellona, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la Via Roma;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Dei Mille, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la Via Roma;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Concezione, nel tratto compreso tra la via Sardegna e la Via Roma.

Un’altra ordinanza impone anche:

- la revoca della direzione obbligatoria a destra nella via XX Settembre, all'intersezione con la piazza Amendola;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra regolata da impianto semaforico nel viale Diaz, all'intersezione con la piazza Amendola, verso la via Pirastu.

L'istituzione della corsia specializzata nel tratto adiacente il palazzo Enel, tra la piazza Deffenu e la via Pirastu, delimitata da segnaletica orizzontale;

- l'istituzione del segnale di dare la precedenza nella corsia specializzata del tratto adiacente il palazzo Enel, tra la piazza Deffenu e la via Pirastu, all'intersezione con la via Pirastu;

- l'istituzione della direzione consentita diritto e a destra nella corsia specializzata del tratto adiacente il palazzo Enel, tra la piazza Deffenu e la via Pirastu.

Tra via Sassari e via Crispi sarà così:

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Sassari, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Crispi, con senso di percorrenza da via Roma verso via Crispi;

- l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati nella via Sassari, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Crispi;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto e a destra nella via Sassari, all'intersezione con la via Crispi, per i veicoli provenienti dalla via Roma;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto e a sinistra nella piazza del Carmine, all'intersezione con la via Sassari, per i veicoli provenienti dalla via Maddalena;

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Crispi, nel tratto compreso tra la via Sassari e il largo Carlo Felice, con senso di percorrenza da via Sassari verso il largo Carlo Felice;

- l'istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via G.M. Angioy, all'intersezione con la via Crispi;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto e a destra nella via G. M. Angioy, all'intersezione con la via Crispi;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto e a sinistra nella via Crispi, all'intersezione con la via G.M. Angioy, per i veicoli provenienti dalla via Sassari;

- l'istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella via Crispi, all'intersezione con il largo Carlo Felice;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Crispi, all'intersezione con il largo Carlo Felice;

- la revoca della direzione obbligatoria a sinistra nel largo Carlo Felice all'attestazione semaforica, all'intersezione con la via Roma, eccetto residenti e autorizzati.

In via Roma, direzione Poetto, nel tratto compreso tra la via Sassari e il largo Carlo Felice:

- l'istituzione della corsia riservata monodirezionale regolata secondo le fasi dell'impianto semaforico all'intersezione con il largo Carlo Felice;

- a semaforo spento o lampeggiante i veicoli che percorrono la corsia riservata hanno la precedenza;

- il transito è consentito ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;

- al Dirigente competente è riservata, in seguito all'esame di documentata istanza, la facoltà di operare deroghe a quanto stabilito, per il rilascio di autorizzazioni, dal presente atto;

- la revoca della direzione diritto e a destra nella via Roma, all'intersezione con il largo Carlo Felice, direzione Poetto;

- la conferma della direzione obbligatoria a sinistra regolata da impianto semaforico nella via Roma, all'intersezione con il largo Carlo Felice, direzione piazza Yenne.

Nella zona di via Cavour invece:

- l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Cavour con senso di percorrenza dal viale Regina Margherita verso via Lepanto;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Porcile, eccetto ai veicoli diretti verso il passo carrabile del Consiglio Regionale;

- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati nella via Porcile;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Lepanto, nel tratto compreso tra la via Roma e la via Sardegna, eccetto ai veicoli in uscita dal passo carrabile del Consiglio Regionale;

- l'istituzione della direzione obbligatoria diritto nella via Lepanto, all'intersezione con la via Cavour;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Cavour, all'intersezione con la via Lepanto.

