Dopo tre anni di attesa il campo di via Castiglione torna a vivere. Da mercoledì scorso i bambini della scuola calcio della Sigma sono tornati a casa. “È una grande soddisfazione – afferma il patron della società Pasquale Cossu-. Abbiamo dovuto affrontare e superare mille difficoltà, hanno tentato di ostacolarci, di infangarci, ma siamo riusciti a ridare speranza alle famiglie, ai ragazzi e al quartiere”. Il campo è stato suddiviso in quattro sezioni, una per le partite “9 contro a 9”, una “7 contro 7” e due campetti per il calcio “a 5” dopo aver liberato il vecchio terreno da “pallini” di gomma, erbacce e sabbia. “Abbiamo pulito la giungla che stava sommergendo lo stabile e il cancello – dice Cossu – e rimesso a nuovo i locali della segretaria e degli spogliatoi”.

Il problema a Cagliari sono i campi da gioco e 12 agosto scorso il patron della società sportiva, “stanco di far girare le squadre da un campo all’altro, come la maggior parte delle società cagliaritane senza un impianto”, ha scritto al Comune comunicando che avrebbe “rimesso a posto lo spazio di via Castiglione, a nostre spese, e così abbiamo fatto”. Così nel campo “a 9” potranno allenarsi anche le categorie giovanili, Giovanissimi e Allievi.

“Sono arrivate calunnie, bugie, ma ce finalmente i nostri bambini possono allenarsi nel campo storico della nostra società e questo per noi è la soddisfazione più importante. Naturalmente stiamo lavorando al progetto definitivo. Il project financing è in fase di asseverazione per la sistemazione definitiva e – spiega Cossu – con buona pace dei detrattori ce la faremo entro un anno”.

Dopo questa fase infatti la procedura dovrebbe andare a bando “entro la fine dell’anno”.

Felice anche il direttore della scuola calcio, Alberto Spissu, regista dell’operazione di restyling del campo: “Questa è la nostra casa. Vedere i ragazzi è una gioia”.

“Sappiamo che c’è ancora tanto da fare ma chiediamo ai genitori di avere fiducia. La Sigma – conclude Cossu – ha ben 43 anni e continuerà a vivere in salute”.

Emanuele Concas

