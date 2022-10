I carabinieri di Cagliari-Pirri hanno denunciato a piede libero un 32enne romano ritenuto l'autore di una truffa denunciata l'11 maggio scorso da una 44enne cagliaritana.

Al termine degli accertamenti i militari hanno scoperto che l'uomo, già conosciuto per identiche vicende, aveva pubblicato l’inserzione per la vendita di una macchina su un sito web specializzato nel commercio di auto usate.

L’uomo è riuscito a farsi accreditare 9.800 euro a titolo di anticipo per la vendita del mezzo per poi sparire. I Carabinieri, incrociando i dati del telefono utilizzato per le conversazioni e il conto corrente sul quale il 32enne si era fatto accreditare la somma, lo hanno identificato e denunciato alla Procura di Cagliari.

(Unioneonline/EC)

