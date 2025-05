Cozze e ostriche, per un totale di sessanta chili: è la merce sequestrata questa mattina durante un’operazione congiunta di Guardia costiera e polizia locale di Cagliari in via Is Mirrionis.

Il sequestro in via Is Mirrionis

I controlli sono scattati nei confronti di un venditore ambulante abusivo che da tempo, dietro il cartello “qui polpa di ricci”, stazionava con un furgone nel cortile delle case parcheggio di via Timavo: i mitili erano privi di qualunque requisito di tracciabilità.

L’ambulante abusivo è stato sanzionato con 1500 euro di verbale per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e per un ammontare di 5.000 euro per la mancanza dell’autorizzazione per l’esercizio di attività commerciale. Il furgone, senza assicurazione, è stato sequestrato.

Gli accertamenti hanno registrato fasi concitate: l’uomo ha cercato di ostacolare l’operato degli ufficiali ed agenti di polizia ma, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Cagliari, la situazione è tornata alla normalità e le operazioni di notifica delle sanzioni e dei verbali sono proseguite regolarmente.

(Unioneonline/E.Fr.)

