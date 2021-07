Nuova boccata d'ossigeno per la campagna vaccinale in Sardegna: ieri sono state consegnate 12.100 dosi di Moderna, mentre in settimana sono attese 53.800 di Pfizer, altre 24.600 di Moderna e 30.000 di AstraZeneca. Complessivamente entro sabato l'Isola potrebbe dunque contare su una mega fornitura da 119.500 dosi e già nel giro di pochi giorni la regione potrebbe sfondare il tetto del milione di vaccinati con almeno una dose e 700mila con due dosi.

Una buona notizia, dunque, dopo la preoccupazione manifestata in mattinata dal commissario Ares-Ats Massimo Temussi, che aveva parlato di poche scorte di vaccini, comprese le fiale di Vaxzevria (AstraZeneca), e ancora di 30-40mila persone da convincere tra gli incerti ultra sessantenni e giovani.

Ieri nell'Isola sono state effettuate 15.272 somministrazioni di cui 12.813 richiami e 2.459 prime dosi: numeri che portano a 1.560.681 il dato complessivo delle inoculazioni di cui prima dose e monodose 931.043 e seconda dose 615.605.

