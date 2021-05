Il giorno dopo aver toccato quota 15mila somministrazioni la Sardegna stabilisce un nuovo record nella campagna vaccinale anti Covid con 15.182 dosi inoculate nelle ultime 24 ore, e che permettono di passare dalle 713.381 alle 728.563, cioè l'81,1% delle 898.170 dosi consegnate dalla struttura commissariale.

Già oggi il numero di somministrazioni salirà ancora visto che dalle 19 si apre il primo Open Day con le vaccinazioni dalle 19 alle 24 in sei hub dell'Isola. Un'iniziativa che sarà riproposta anche domani e che arriva con il via alle prenotazioni per gli over 40 e un boom di adesioni che hanno prodotto il sold out degli Open day in pochi minuti.

Stando ai numeri del monitoraggio sul portale del Governo - con l'Italia che sfonda quota 9,5milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale - in Sardegna sono state inoculate 167.375 dosi agli ultraottantenni e 167.363 ai fragili e loro caregiver. Rispetto alla popolazione residente nell'Isola le dosi somministrate sono pari al 44,68% (di cui prima dose e monodose 31,86% e seconda dose 12,83%).

