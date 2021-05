Resta sopra quota 13mila dosi al giorno la campagna anti-Covid in Sardegna, dove ora il 40% della popolazione ha ricevuto il vaccino: 40,77% di cui 28,98% la prima dose o monodose e l'11,79% la seconda. Secondo il monitoraggio del Governo nell'Isola sono state finora inoculate 664.809 dosi, il 79,1% delle 840.840 consegnate dalla struttura commissariale.

La Sardegna però resta sempre ultima tra le regioni italiane per velocità di immunizzare, visto che la media della Penisola si attesta sull'89.7%. Con il passaggio al portale di prenotazione di Poste Italiane ci si attende un'accelerazione nella campagna e già da domani i primi over 50 prenotati venerdì potranno ricevere la prima dose. Vengono completate in questi giorni anche le somministrazioni agli ultraottantenni e già quasi 150mila persone tra soggetti fragili e caregiver hanno avuto la prima dose di siero Pfizer o Moderna.

