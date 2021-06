Denuncia a piede libero per un insegnante 50enne, ex dipendente del Comune di Cagliari e con precedenti a carico.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dovrà rispondere dei reati di falso materiale e indebito accesso ad un sistema informatico.

Secondo quanto trapela l’uomo, per fare un favore a un amico, aveva utilizzato le proprie vecchie credenziali, quelle che gli consentivano di lavorare nell'ufficio nel quale aveva operato in passato e che non erano state evidentemente disattivate per una banale dimenticanza, per sistemare una questione personale.

In particolare, l’uomo aveva riprodotto e fornito in copia all'interessato un atto di concessione edilizia risalente all’ottobre 2020 avente ad oggetto una "determinazione del dirigente", già definita in passato con esito negativo.

Accertamenti successivi dell'ufficio hanno permesso di rilevare delle incongruenze, smascherando così l’imbroglio.

