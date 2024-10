Un’altra aggressione ai danni dei sanitari, un’altra al Santissima Trinità di Cagliari. Un giovane di 24 anni, operaio residente a Monserrato, ha colpito un infermiere e una guardia giurata del pronto soccorso.

Il ragazzo era stato portato in ospedale in codice giallo dal personale del 118, in uno stato di agitazione legato verosimilmente all'abuso di sostanze.

Qui ha aggredito un infermiere 27enne di Quartu, causandogli lesioni al torace guaribili fortunatamente con una prognosi di pochi giorni, e una guardia giurata 31enne di Tonara, che ha riportato un trauma al volto.

All’arrivo dei militari della Sezione Radiomobile, l'uomo, che aveva danneggiato il fanale di un'ambulanza con il lancio di una pietra, è stato messo in sicurezza. È stato curato dai sanitari e, infine, arrestato con le accuse di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento di beni dello Stato.

Prima di essere rinchiuso nelle camere di sicurezza, ha anche rotto il sedile della gazzella dei carabinieri. L’arresto è stato convalidato nel rito direttissimo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata