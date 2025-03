C’è una nuova centenaria in città. Cagliari oggi ha festeggiato Nunziata Perra, per tutti “Tina”, che ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Nata il 25 marzo 1925 nel capoluogo sardo, ha celebrato il compleanno e spento le cento candeline insieme ai parenti in una residenza sanitaria assistenziale dell'hinterland.

A portare i saluti e gli auguri del Comune c'era il presidente del Consiglio Marco Benucci. Consegnati alla centenaria una pergamena e una medaglia ricordo, simboli di riconoscimento per una vita vissuta con dignità e passione.

«Celebrando oggi il centenario di Nunziata Perra - sottolinea Benucci - rendiamo omaggio non solo alla sua straordinaria longevità, ma anche ai valori di resilienza e amore familiare che ha incarnato nel corso degli anni. La sua storia - chiarisce - è un faro di speranza. È un esempio per tutti noi. È un richiamo a valorizzare le nostre radici e le relazioni che ci uniscono».

(Unioneonline/v.f.)

