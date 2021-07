Torna il Sardegna Pride e questa volta si divide tra sud e nord dell'Isola per evitare assembramenti.

Due gli appuntamenti di sabato 10 luglio: a Cagliari in piazza del Carmine alle 16 e a Sassari ai Giardini pubblici alle 18.30.

Non ci saranno come al solito carri, nel rispetto delle normative anti-Covid: in particolare a Cagliari è prevista la sfilata dei cuori con una invasione di colori, cartelli e canzoni. A Sassari invece, corteo con biciclette e monopattini o a piedi. Il motto di quest'anno è "Fuori dal binario". Con un richiamo al Fuori, il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano nato a Torino negli anni Settanta, e un no al "binarismo" di genere.

L'urgenza è quella dell'immediata approvazione del ddl Zan, il disegno di legge sui crimini di odio motivati dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal sesso, dal genere e dalla disabilità. Un disegno di legge che continua a dividere la politica italiana e non solo.

(Unioneonline/D)

