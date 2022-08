Una 28enne residente a Pula è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Cagliari per furto.

La donna, alla Rinascente di via Roma ha tentato di portar via, senza pagarli, abiti per un valore di 600 euro circa, nascondendoli nella borsa.

La 28enne è stata bloccata dal personale addetto alla sicurezza.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita.

