Un 26enne spacciatore è stato arrestato dalla polizia di stato a Cagliari dopo essere stato sorpreso nel tentativo di disfarsi di cocaina per sfuggire ai controlli.

È avvenuto nella serata di ieri, quando due giovani a bordo di un’auto che circolava in viale Marconi, alla vista della Volante hanno tentato di liberarsi di un piccolo involucro, risultato poi contenere 5 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo personale del conducente (26 anni) e del passeggero (30 anni), rinvenendo addosso al conducente un coltello a serramanico tipo pattadese e la somma in contanti di 60 euro, verosimilmente provento di un’attività di spaccio. Il controllo è stato poi esteso anche all’abitazione del 26enne, dove i poliziotti hanno trovato altri 4 grammi di cocaina, 59 grammi di cannabis, 2 bilancini di precisione, la somma di 490 euro in banconote di vario taglio, forbici e coltelli a serramanico, materiali questi ultimi utilizzati per il confezionamento della droga nelle bustine di plastica.

Il conducente è stato inoltre sanzionato in quanto era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente di guida e con il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e regolare revisione periodica.

Il 26enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, mentre il passeggero è stato denunciato per favoreggiamento.

In mattinata l’udienza direttissima.

