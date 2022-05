Prodotti ittici non tracciabili nel reparto di preparazione del sushi di una gastronomia di Cagliari. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas, che hanno sequestrato 7 chili di pesce per un valore commerciale di circa 400 euro.

Nel corso del controllo, gli uomini del Nas hanno appurato come per il pesce sequestrato non fosse stata rispettata la procedura relativa all'abbattimento di temperatura, contemplata in relazione all'esigenza di scongiurare possibili infestazione da Anisakis e così come previsto dalle normative.

Informata a Cagliari anche l’autorità sanitaria.

