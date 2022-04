Indagini in corso a Cagliari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale costato la vita a suor Giuseppina Derudas, 78 anni, travolta da un’auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Puglia, di ritorno da un funerale.

Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto alcune testimonianze e recuperato i filmati delle telecamere della zona, mentre il conducente, un uomo di 41 anni, è stato sottoposto ad accertamenti e rischia di dover rispondere di omicidio stradale. Sequestrata la vettura con cui ha investito la donna, una Madza.

Dopo l’impatto, le condizioni della religiosa sono apparse subito gravissime. I soccorritori del 118, giunti sul posto, l’hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu. Ma i tentativi di salvarle la vita sono purtroppo risultati vani: suor Giuseppina è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Ulteriori dettagli sulla vicenda su L’Unione Sarda in edicola.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata