Era sparito nel nulla due anni fa e si temeva fosse rimasto vittima di un agguato. Ma Sandro Arzu, 56 anni di Arzana, si era rifatto una vita a Cagliari: e qui, stamattina, è stato catturato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. I militari, in grande silenzio, stavano seguendo una pista e al primo passo falso commesso da Arzu è scattato il blitz.

L’uomo – con un passato giudiziario movimentato, una recente condanna in Appello per droga e alcune già scontate anche per omicidio – è stato bloccato mentre si trovava fuori casa per una commissione. Un’operazione coordinata dalla pm Rita Carriello. Ora Arzu, assistito dai legali Francesco Marongiu e Rita Dedola, si trova nella caserma di via Nuoro.

Nel marzo del 2023 era spartito nel nulla. Il suo telefono era muto e non aveva fatto rientro nella sua abitazione. Erano scattate imponenti ricerche e pochi giorni dopo era stata ritrova la sua auto crivellata di colpi d’arma da fuoco e del sangue all’interno. All’epoca non era sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo, ma aveva l’obbligo di soggiorno ad Arzana.

Nel 2021 un sicario aveva tentato di ucciderlo nelle campagne del paese. Era rimasto ferito di striscio. Ora il colpo di scena con il ritrovamento a Cagliari.

© Riproduzione riservata