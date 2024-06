La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza un 56enne, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il fermo è avvenuto nel quartiere San Michele. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine (lo scorso 17 aprile era già stato tratto in arresto per lo stesso reato), nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di oltre 300 euro in banconote di vario taglio, ritenue provento dello spaccio.

Per l’uomo sono così scattati i domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata