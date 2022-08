È stato sorpreso dai carabinieri di Cagliari mentre, in via Garigliano, era intento a rovistare all’interno di un’autovettura.

Protagonista un cittadino gambiano 23enne, arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Il giovane, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato portato nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito per direttissima in programma nella mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata