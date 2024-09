Venerdì 13 settembre dalle ore 17 alle FAI - Saline Conti Vecchi, si celebra il gusto con lo Slow Food: protagonista il sale. Un'esperienza culinaria unica all'insegna del gusto e della tradizione a cura di Slow Food Cagliari. La degustazione sarà tenuta dallo Chef Patrizio Perra - pioniere della cucina tradizionale sarda e rivisitata - che preparerà dei piatti nel quale il sale sarà il protagonista. Proprio lo Chef ha raccontato la sua soddisfazione per l'evento.

«È per me davvero stimolante l'idea di poter cucinare in un contesto così particolare come le Saline Contivecchi. Sicuramente ringrazio Slow Food Cagliari per aver riposto la propria fiducia in me. Presentare delle ricette, in un luogo così carico di fascino e storia, con il suo aspetto selvaggio, ma allo stesso tempo così prossimo alla città, è una spinta ulteriore verso la ricerca di nuovi gusti e combinazioni. Vorrei però che fosse un'esperienza culinaria evocativa e strettamente connessa al contesto paesaggistico e, al momento della raccolta del sale. Il sale che è un elemento cardine in cucina - sul quale sappiamo poco - ed è qui che entra in gioco l'impegno di Slow Food. Un paesaggio che di sicuro non è estraneo alla mia visione di cucina, ma che si differenzia per diversi caratteri: dai colori ai profumi per la vegetazione e la fauna, dai luoghi soliti che mi hanno suggerito altre spinte in cucina, come la campagna o le zone agricole dell'interno. Un piccolo contributo, da parte mia, rivolto soprattutto alla salvaguardia e al rispetto della laguna e delle sue specie».

