Mercoledì 24 luglio, a partire dalle 15, l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari ospiterà il convegno “Sicurezza nazionale e cyberspazio: attori, ruoli e schemi d’azione”.

La giornata di studio è organizzata nell’ambito del partenariato SERICS (SEcurity and RIghts in the CyberSpace). A seguito dei saluti istituzionali del prorettore vicario Gianni Fenu sono previsti numerosi interventi. Partecipano: Giorgio Giacinto, per parlare di “cybersecurity nell’Accademia italiana: formazione, ricerca e trasferimento tecnologico”; Luciano Carta, con l’intervento sul “contrasto alla disinformazione nell’era dell’intelligenza artificiale”; Antonio Nicita che parlerà di “cybersicurezza e AI come asset strategici” e Roberto Baldoni per parlare di “sovranità digitale, dagli attacchi cibernetici alle AI ostili”.

A seguire una tavola rotonda alla quale si unirà anche Francesco Greco, dirigente del centro operativo per la Sicurezza cibernetica – Polizia postale e delle comunicazioni. Modera l’evento il capo redattore de L’Unione Sarda Giuseppe Deiana.

