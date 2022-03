Sfondata una vetrina con un martello, due uomini si sono introdotti nella sede di una società finanziaria di via Santa Gilla a Cagliari ma sono stati bloccati poco dopo dalla Squadra volante.

Il furto di computer, tablet e telefoni cellulari è stato compiuto alle prime luci dell’alba di ieri. Gli agenti erano impegnati sul territorio per i consueti servizi di controllo, ulteriormente intensificati nelle zone di via Sant’Avendrace e via Santa Gilla. Quindi, quando sono arrivate le segnalazioni dei cittadini al 113, hanno potuto sorprendere i due responsabili con ancora in possesso la refurtiva.

In arresto sono finiti un 32enne senegalese e un bulgaro di 22 anni, che avevano inoltre gli arnesi usati per compiere il furto. Uno è stato anche trovato con circa 3 grammi di chetamina e vari oggetti rubati a un’altra attività commerciale nella stessa area, episodio sul quale gli agenti stavano effettuando accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata