Quattro persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente sulla strada provinciale 466 in territorio di Serdiana. Due sono state ricoverate al Brotzu, due al Policlinico di Monserrato. Tutti in codice rosso, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Un’utilitaria sarebbe finita addosso a un'altra auto che aveva rallentato per immettersi in una strada laterale: sulla corsia opposta arrivava un mezzo militare dell’Aeronautica con lo scontro che è stato inevitabile e le due auto finite fuori strada. Una si è anche ribaltata.

Sul posto sono arrivate ambulanze, l’elisoccorso, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova e i Vigili del fuoco. La strada è stata bloccata dal personale Anas mentre scattavano i soccorsi.

Le condizioni dei feriti, i due conducenti e due militari, non sono gravi. Vanno avanti gli accertamenti dei carabinieri per verificare la dinamica esatta dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

