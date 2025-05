Mattinata difficile per i passeggeri del volo AeroItalia in partenza da Cagliari e diretto a Milano Linate. Il decollo, previsto per le 8, è stato annullato a causa di un guasto al secondo motore dell’aereo, che non riusciva ad avviarsi.

Il gate del volo Aeroitalia Cagliari-Milano

A bordo, i passeggeri sono stati costretti ad attendere per un'ora all’interno del velivolo, privo di aria condizionata e senza alcuna distribuzione di acqua. Solo dopo questa lunga attesa, il comandante ha comunicato l’impossibilità di riparare il guasto, informando che si sarebbe dovuto attendere l’arrivo di un altro aereo da Fiumicino per poter partire.

Tra i viaggiatori – secondo quanto riferito da Francesca Nocera, commercialista di Cagliari e testimone diretta dell’accaduto – circa la metà era in viaggio per motivi di salute, l’altra metà per ragioni lavorative. «Il comandante ha detto che un aereo è una macchina e può guastarsi. Ma se si rompe un’auto, ci sono alternative. In Sardegna, invece, la sanità è allo sbando. Se non ci garantiscono trasferimenti certi, rischiamo davvero la vita», ha dichiarato Nocera.

L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità legate ai collegamenti aerei da e per la Sardegna, e sulla necessità di un servizio di trasporto efficiente, soprattutto per chi deve viaggiare per cure mediche.

