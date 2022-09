A quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico “sono molti gli Istituti scolastici che non hanno ancora ripianato l'organico del personale ausiliario con conseguente inefficienza di tutto il sistema”. La denuncia è del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d'Istituto della Sardegna che segnala gravi disagi.

“In diversi Istituti – afferma il coordinatore Massimo De Pau -, ma soprattutto in quelli in cui a breve si darà avvio all'orario definitivo con tempo pieno delle 40 ore curricolari, molti Dirigenti Scolastici si trovano nella situazione di limitare i servizi di segreteria o di non poter istituire il servizio mensa a causa della mancanza di personale. Tutto ciò non solo comporta un disservizio che va a discapito degli studenti ma crea enormi disagi organizzativi ad intere famiglie”.

Il Coordinamento chiede la pubblicazione delle graduatorie con l’assegnazione del personale. “Assistiamo, come spesso accade, a lungaggini burocratiche che limitano la fruizione dei servizi essenziali e stanno mettendo in crisi numerosi dirigenti scolastici. La carenza di personale ATA – spiega il portavoce Giuseppe Aquila - sta limitando la funzionalità di interi compartimenti, dalle attività di segreteria al rinvio del servizio mensa, con gravi conseguenze su tutto il comparto scuola”.

“La promessa del ministro Bianchi di una scuola aperta e funzionale dal 1 settembre è rimasta solamente sulla carta. Auspichiamo un intervento risolutivo entro questo fine settimana per poter fornire la garanzia di continuità con le assunzioni in deroga”, conclude il portavoce del Coordinamento.

(Unioneonline/EC)

