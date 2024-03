«Il rispetto del fatto religioso è positivo»: lo ha detto il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa alla fine del Consiglio permanente parlando del caso della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere l'ultimo giorno di Ramadan. La decisione è stata assunta per rispettare la festività degli alunni musulmani.

Questo rispetto, ha proseguito Baturi, è tipico del modello italiano perché «la laicità italiana non sopprime l'identità religiosa ma la promuove». L’arcivescovo ha tuttavia precisato di non sapere se in questo caso specifico «è stato rispettato il percorso amministrativo» perché comunque tali decisioni debbono essere assunte «dentro un contesto istituzionale di rispetto di norme e procedure. Certamente rispettiamo la libertà religiosa, quella stessa che chiediamo per i cristiani in ogni parte del mondo», ha aggiunto l'arcivescovo di Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

