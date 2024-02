Incidente stradale questa sera a Cagliari, tra via San Paolo e via Campo Scipone.

Due auto si sono scontrate per motivi da accertare e due persone sono rimaste ferite. In maniera per fortuna lieve, illesa un’altra persona coinvolta nello schianto.

Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale. Due ambulanze hanno soccorso i feriti e i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 20 per mettere in sicurezza la strada e i veicoli.

(Unioneonline)

