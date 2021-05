Incidente stradale sulla statale 130. Tre le auto coinvolte.

La Sala operativa 115 ha ricevuto la richiesta d’intervento intorno alle 10:30, sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli operatori hanno messo in sicurezza lo scenario e liberato uno degli occupanti dalle lamiere per affidarlo alle cure dei sanitari intervenuti con un’ambulanza.

La polizia locale ha garantito le operazioni di soccorso, regolando il traffico veicolare per poi effettuare i rilievi di competenza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata