Due donne sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto a Cagliari, in viale Marconi, all'altezza del centro commerciale Maury's.

Coinvolte due auto auto – una Ford Kuga e una Fiat Panda – che si sono scontrate, per circostanze in fase di accertamento. Le conducenti, in seguito alla collisione, sono rimaste incastate negli abitacoli e sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e poi affidate alle ambulanze per il trasporto in ospedale.

Da quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Dopo i soccorsi, gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata