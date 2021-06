E’ scaduto e non è stato più prorogato l’obbligo per chi arriva nell’Isola di registrarsi prima dell'imbarco nella sezione "Nuovo Coronavirus", nella home page del sito della Regione o attraverso l’app Sardegna Sicura.

Non c’è neanche più l’obbligo di farsi un tampone prima di partire o entro le 48 ore successive all'arrivo nell'Isola.

In attesa dell’entrata in vigore del green pass Ue, dal primo luglio, "si applicano le norme nazionali”, ha fatto sapere il presidente della Regione Christian Solinas, e infatti tra zone bianche (ossia quasi tutta Italia) ci si può spostare liberamente.

Scaduta anche l’ordinanza sulle riaperture previste con il ritorno in zona bianca e dunque anche in questo caso ci si adegua alle misure previste a livello nazionale: nei bar è consentito consumare al banco ma è necessario mantenere una distanza di almeno un metro tra i clienti; è sempre obbligatorio l'uso della mascherina, dentro e fuori, come pure mantenere la distanza interpersonale per evitare gli assembramenti.

