La presidente della Regione Alessandra Todde annuncia la sua presenza al Pride di Cagliari questo sabato 29 giugno.

Anche quest’anno non sarà un solo giorno quello dedicato all'orgoglio Lgbt+, ma tre giorni (al Parco della Musica) che culmineranno nella grande parata di sabato con carri, musica e balli per le vie della città.

«Anche quest’anno ripetiamo l’esperienza del Sardegna Pride, il 29 giugno, ma iniziamo con tante attività anche prima. Il 27, 28 e 29 partiamo con il Pride Park, al parco della musica, in attesa del corteo che girerà per le vie della città», spiega Carlo Cotza, portavoce di Arc, una delle sette associazioni che organizzano l’evento.

La parata conferma il percorso dell'anno scorso: sabato pomeriggio, partenza dal Parco della Musica (appuntamento alle 17 in via Giudice Torbeno), quindi il corteo attraverserà le vie principali della città (via Paoli, via Sonnino, via Dante, per citarne alcune) per concludersi con un grande evento di chiusura ancora al Parco della Musica con gli attivisti, le associazioni, le istituzioni, le performance di artisti, i partecipanti alla parata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata