Dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza Covid torna il Sardegna Pride nell’Isola.

L’appuntamento è doppio, con tappa a Cagliari e Sassari.

Quest’anno si sfila per sostenere la battaglia contro l’omotransfobia, che va sotto il nome del deputato Alessandro Zan. Oltre alle rivendicazioni delle passate edizioni, l'urgenza è quella dell'immediata approvazione del ddl Zan, il disegno di legge sui crimini di odio motivati dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal sesso, dal genere e dalla disabilità che anche in questi giorni sta facendo discutere e dividere la politica italiana.

NEL CAPOLUOGO – A Cagliari ritrovo alle 16 in piazza del Carminel quindi uno spostamento collettivo verso piazza dei Centomila. Poi festa finale al Cus, alle 21, sul palco di Ateneika anche se qui gli spazi sono già tutti sold out. Previsti anche quattro appuntamenti tematici in altrettanti locali della città.

A SASSARI – A Sassari la manifestazione toccherà tre punti della città: via Rockefeller (ritrovo alle 18), poi i giardini pubblici e quindi Piazza d’Italia dove sono previsti una serie di interventi.

Le manifestazioni, per cui sono attese migliaia di persone, si svolgeranno senza i carri degli anni scorsi: sarà, dunque, un Pride ecologico con mascherina e distanziamento, assicurano gli organizzatori.

A Cagliari ci sarà la sfilata dei cuori con una invasione di colori, cartelli e canzoni. A Sassari, invece, corteo con biciclette e monopattini. Ma potrà partecipare anche chi non ha nè l'uno nè l'altro, perché c'è la possibilità di andare a piedi. Il motto di quest'anno è "Fuori dal binario". Con un richiamo al Fuori, il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano nato a Torino negli anni Settanta e un no al "binarismo" di genere. Concetto riassunto dal "+" che accompagna la grafica di quest'anno: Lgbt+ indica la varietà senza confini del movimento che comprende lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, asessuali, pansessuali, genderfluid e eterosessuali.

