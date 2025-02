Una squadra della Stazione Forestale di Cagliari, impegnata in attività di controllo del territorio in aree naturali, è intervenuto in località Sa Illetta, sulle sponde dello stagno di Santa Gilla, per soccorrere una volpe rimasta intrappolata in una cavità del terreno.

Dopo il recupero, la volpe, appartenente alla sottospecie endemica della Sardegna (Vulpes vulpes ichnusae), più piccola rispetto alla volpe rossa europea, è stata trasferita al Centro Recupero Fauna Selvatica di Monastir, gestito dall'Agenzia Forestas.

Durante gli esami i Veterinari del Centro hanno riscontrato nell’animale lesioni agli arti inferiori. Avviate le cure.

