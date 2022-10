Il conto alla rovescia per il nuovo mercato di San Benedetto, a Cagliari, è scattato. Prima però è necessario trasferire i 180 concessionari nell’area di piazza Nazzari dove sarà realizzata una struttura provvisoria che resterà in funzione per tre anni, la durata prevista per la ristrutturazione del vecchio mercato.

Oggi si è riunita la commissione comunale congiunta (Attività produttive e Lavori pubblici) per definire gli ultimi dettagli per l’attuazione del progetto da 38 milioni di euro. Tra marzo e maggio dell’anno prossimo è previsto il trasferimento dei 180 operatori di San Benedetto che nella struttura provvisoria avranno spazi adeguati e a norma.

Entro dicembre del 2023 dovrà essere aggiudicata la gara d’appalto. Per non perdere i finanziamenti i collaudi dovranno essere completati entro il 2026. Tecnici e assessori assicurano che sarà fatto di tutto per alleviare i disagi di clienti e operatori che potranno utilizzare i parcheggi ancora chiusi e quelli del parco Della Musica. Particolare riguardo anche per le esigenze degli ambulanti esterni.

